Путін своєю агресією підштовхує Україну ближче до Євросоюзу, - Боррель

Про це на брифінгу за підсумками Ради асоціації Україна-ЄС заявив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент РБК-Україна .

"Путін рухає Україну ближче до ЄС, посилює нашу рішучість допомогти побудувати сучасну, демократичну, незалежну Україну як невід'ємну частину європейської сім'ї. У Путіна були абсолютно протилежні наміри, він ніколи не міг уявити собі, що через шість місяців після початку війни опиниться в ситуації, коли Україна найбільш наблизилася до ЄС", - зазначив Боррель.

При цьому він підкреслив, що зараз головна мета Євросоюзу полягає в тому, щоб допомогти Україні якомога швидше закінчити війну, але "не за всяку ціну", а тільки з повагою до суверенітету України.