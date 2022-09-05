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Путін своєю агресією підштовхує Україну ближче до Євросоюзу, - Боррель

Фото: Жозеп Боррель, голова дипломатії ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Мілан Лєліч

Президент РФ Володимир Путін своєю агресією сприяє наближенню України до Євросоюзу.

Про це на брифінгу за підсумками Ради асоціації Україна-ЄС заявив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Путін рухає Україну ближче до ЄС, посилює нашу рішучість допомогти побудувати сучасну, демократичну, незалежну Україну як невід'ємну частину європейської сім'ї. У Путіна були абсолютно протилежні наміри, він ніколи не міг уявити собі, що через шість місяців після початку війни опиниться в ситуації, коли Україна найбільш наблизилася до ЄС", - зазначив Боррель.

При цьому він підкреслив, що зараз головна мета Євросоюзу полягає в тому, щоб допомогти Україні якомога швидше закінчити війну, але "не за всяку ціну", а тільки з повагою до суверенітету України.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна вже стала невід'ємною частиною Європи, коментуючи слова канцлера ФРН Олафа Шольца про розширення ЄС.

Також ми писали, що переговори про вступ України до Європейського Союзу можуть початися вже в 2023 році.

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