РФ увеличит количество реактивных дронов во время атак на Украину, - Зеленский

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время брифинга с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Киеве, сообщает РБК-Украина .

По словам главы государства, нужно готовиться к тому, что враг увеличит количество именно реактивных дронов.

Зеленский предупредил, что их может быть не так много, как обычных "шахедов", однако россияне хотят сделать ставку на качество, а не количество.

"Что касается массированных ударов, примерно такие удары, как мы сейчас видим, я считаю, что они будут идти не в количество, а в качество: будут переходить с обычных "шахедов", чтобы максимально увеличивать процент реактивных. Это то, что мы видим", - подчеркнул президент.

Он также добавил, что россияне продолжат применять обычные и баллистические ракеты. Однако здесь есть существенная разница, ведь обычные ракеты есть чем сбивать.

"Баллистические - пока вызов, но это вызов. И вы видите сами, сейчас чувствуете, что массово терроризируют они нас реактивными "шахедами". Мы это чувствуем, как мы и чувствовали массовые "шахеды" до того, как научились с ними бороться", - подытожил Зеленский.