Путін прагне до врегулювання ситуації на Донбасі, - Трамп

Президент Росії Володимир Путін прагне до врегулювання ситуації на Донбасі. Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським в Нью-Йорку.

За словами Трампа, російський президент хоче врегулювати конфлікт на сході України, а США, зі свого боку, розраховують на припинення війни на Донбасі.

"Я справді сподіваюся, що Росія… Я справді вірю, що президент Путін хотів би чогось досягти. Я справді сподіваюся, що ви та президент Путін зустрінетесь та зможете вирішити вашу проблему. Це було б надзвичайним досягненням", - наголосив він.

Крім того, президент США наголосив, що Путін "прагне це зробити", маючи на увазі врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, раніше глава Білого дому Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським відзначив прогрес у відносинах України та Російської Федерації. Трамп наголосив, що прогрес у відносинах країн є безпосередньо заслугою Зеленського.

Додамо, що сьогодні, 25 вересня, в Нью-Йорку відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Зустріч проходила в рамках візиту українського президента до США для участі в засіданні Генеральної асамблеї ООН. На початку зустрічі Зеленський запросив главу Білого дому приїхати в Україну.