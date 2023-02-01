Совбез ООН проведет 24 февраля дебаты к годовщине вторжения России в Украину

Совет Безопасности ООН проведет дебаты, посвященные годовщине начала широкомасштабной российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий постоянной представительницы Мальты при ООН Ванессы Фразьер на брифинге Организации Объединенных Наций.

Представляя страну, председательствующую в феврале в Совбезе, Фразьер отметила, что к дебатам приглашены министры иностранных дел стран - членов Совбеза. Она уточнила, что пока неизвестен уровень представительства стран на Совбезе, как и список выступающих.

"Это станет понятно ближе к самому событию", - уточнила она.

Дипломат подчеркнула, что ее страна осуждает российскую агрессию против Украины.

"Хотя Мальта является нейтральной страной, но это активная нейтральность", - добавила она.