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Совбез ООН проведет 24 февраля дебаты к годовщине вторжения России в Украину

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В мире, Среда 01 февраля 2023 21:36
Совбез ООН проведет 24 февраля дебаты к годовщине вторжения России в Украину Фото: в Совбезе ООН 24 февраля состоятся дебаты, посвященные годовщине вторжения РФ в Украину (pixabay.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Совет Безопасности ООН проведет дебаты, посвященные годовщине начала широкомасштабной российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий постоянной представительницы Мальты при ООН Ванессы Фразьер на брифинге Организации Объединенных Наций.

Представляя страну, председательствующую в феврале в Совбезе, Фразьер отметила, что к дебатам приглашены министры иностранных дел стран - членов Совбеза. Она уточнила, что пока неизвестен уровень представительства стран на Совбезе, как и список выступающих.

"Это станет понятно ближе к самому событию", - уточнила она.

Дипломат подчеркнула, что ее страна осуждает российскую агрессию против Украины.

"Хотя Мальта является нейтральной страной, но это активная нейтральность", - добавила она.

Недавно РБК-Украина сообщало, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш упомянул в Совбезе ООН о главенстве беззакония, который создает Россия.

Напомним, ранее стало известно, что Украина инициировала процесс исключения Российской Федерации из Совбеза ООН и организации в целом.

В МИД Украины подчеркнули, что основанием для такого шага является незаконная узурпация Россией места СССР в Совбезе.

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