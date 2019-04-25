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Держдеп США назвав нападом на суверенітет України видачу паспортів РФ на Донбасі

Новини » Суспільство    25.04.2019 - 07:07
Держдеп США назвав нападом на суверенітет України видачу паспортів РФ на Донбасі
Фото: Держдеп (statedept.tumblr.com)

США вимагають повного відновлення контролю уряду над сходом України

Державний департамент Сполучених Штатів засуджує рішення президента Росії Володимира Путіна щодо спрощеного надання російського громадянства жителям окупованого Донбасу. Як інформує РБК-Україна, про це йдеться в заяві офіційної представниці Держдепартаменту Морган Ортагус.

Вона назвала такі дії Кремля "вкрай провокаційною акцією", за допомого якої "Росія підсилює напад на суверенітет і територіальну цілісність України".

"Указ Путіна створює серйозну перешкоду для реалізації мінських угод і реінтеграції Донбасу. Мінські угоди, підписані Росією, вимагають повного відновлення контролю українського уряду над східною Україною", - зазначила вона.

У Держдепі підкреслили, указ Путіна був оприлюднений всього через три дні після виборів президента в Україні. Також нагадали, що переможець на цих виборах Володимир Зеленський уже висловлював готовність взаємодіяти з Росією для виконання мінських угод.

"Тепер справа за Росією - вона повинна вирішити, чи хоче вона продовжувати ескалацію напруженості або виконувати свої зобов’язання", - резюмувала Ортагус.

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін підписав указ про спрощення процедури надання російського громадянства жителям "Донецької і Луганської народних республік".

Незабаром президент України Петро Порошенко закликав Захід посилити санкції проти РФ через її дії на Донбасі.

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