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Украина начала "дипломатическое наступление", чтобы сохранить помощь США при Трампе, - El Pais

Пятница 08 ноября 2024 11:10
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Украина начала "дипломатическое наступление", чтобы сохранить помощь США при Трампе, - El Pais Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина начала активную дипломатическую кампанию, направленную на убеждение Дональда Трампа в том, что военная помощь для Киева не может быть прекращена, поскольку это может повлиять на глобальное лидерство США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал важность поддержки США, заявляя, что без нее страна окажется в затруднительном положении.

Во время своей предвыборной кампании Трамп обещал прекратить миллиардные поставки оружия Украине и сосредоточиться на быстром завершении войны, даже если это потребует территориальных уступок в пользу России. Зеленский, однако, надеется, что заявления Трампа во время кампании и его реальные шаги как президента могут отличаться.

Зеленский уже начал коммуникацию с Трампом, поздравляя его с победой на выборах и выражая надежду на "новую эру для всех нас". В телефонном разговоре украинский президент назвал Трампа лидером, способным достичь "исторического результата", и подчеркнул важность американской поддержки.

Кроме того, глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что отношения с Трампом имеют стратегическое значение для Украины.

На состоявшемся недавно Киевском экономическом форуме эту тему активно обсуждали как представители бизнеса, так и политические деятели, поскольку от позиции нового президента США может зависеть будущее решение конфликта.

Зеленский и его команда надеются, что даже если Трамп ограничит прямые военные поставки, он продолжит поддержку Украины через другие каналы.

Позиция Трампа по войне в Украине

Пока трудно точно предсказать, какую позицию займет Дональд Трамп по поводу войны России против Украины после инаугурации.

В начале сентября он заявил, что, став президентом, "в ту же ночь" позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы договориться о заключении соглашения в течение 24 часов.

Также в сентябре Трамп встретился с Зеленским, который представил ему свой план победы. По итогам переговоров Трамп подчеркнул, что "стремится к справедливой сделке для всех сторон".

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