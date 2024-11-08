Украина начала "дипломатическое наступление", чтобы сохранить помощь США при Трампе, - El Pais
Украина начала активную дипломатическую кампанию, направленную на убеждение Дональда Трампа в том, что военная помощь для Киева не может быть прекращена, поскольку это может повлиять на глобальное лидерство США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал важность поддержки США, заявляя, что без нее страна окажется в затруднительном положении.
Во время своей предвыборной кампании Трамп обещал прекратить миллиардные поставки оружия Украине и сосредоточиться на быстром завершении войны, даже если это потребует территориальных уступок в пользу России. Зеленский, однако, надеется, что заявления Трампа во время кампании и его реальные шаги как президента могут отличаться.
Зеленский уже начал коммуникацию с Трампом, поздравляя его с победой на выборах и выражая надежду на "новую эру для всех нас". В телефонном разговоре украинский президент назвал Трампа лидером, способным достичь "исторического результата", и подчеркнул важность американской поддержки.
Кроме того, глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что отношения с Трампом имеют стратегическое значение для Украины.
На состоявшемся недавно Киевском экономическом форуме эту тему активно обсуждали как представители бизнеса, так и политические деятели, поскольку от позиции нового президента США может зависеть будущее решение конфликта.
Зеленский и его команда надеются, что даже если Трамп ограничит прямые военные поставки, он продолжит поддержку Украины через другие каналы.
Позиция Трампа по войне в Украине
Пока трудно точно предсказать, какую позицию займет Дональд Трамп по поводу войны России против Украины после инаугурации.
В начале сентября он заявил, что, став президентом, "в ту же ночь" позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы договориться о заключении соглашения в течение 24 часов.
Также в сентябре Трамп встретился с Зеленским, который представил ему свой план победы. По итогам переговоров Трамп подчеркнул, что "стремится к справедливой сделке для всех сторон".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.