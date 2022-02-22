Путін створює підстави для повномасштабного вторгнення в Україну, - Джонсон

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон розкрив плани президента РФ Володимира Путіна щодо України. Він хоче її зруйнуват.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на виступ Джонсона у парламенті Британії.
За його словами, введення сил РФ на територію "ЛДНР" дорівнює новому вторгненню.
"Путін створює підстави для повномасштабного вторгнення. Як у 2022 році лідер держави може створити такий задум і зруйнувати мирну сусідню державу? Саме це і робить Путін", - заявив він.
Нагадаємо, вчора президент РФ Володимир Путін визнав незалежність так званих "ДНР" і "ЛНР", а після підписав указ про введення російських військ на територію окупованого Донбасу.
Додамо, вже сьогодні Держдума проголосувала за ратифікацію так званих "договорів про дружбу" між Росією та "ЛНР", "ДНР".