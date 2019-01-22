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Путін повідомив про підсумки переговорів з прем'єром Японії шодо мирного договору

Новини » Політика    22.01.2019 - 18:28
Путін повідомив про підсумки переговорів з прем'єром Японії шодо мирного договору
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

За словами Путіна, Росія зацікавлена в укладенні угоди

Президент Володимир Путін після переговорів з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе заявив, що РФ і Японія підтвердили свою зацікавленість у підписанні мирного договору за підсумками Другої світової війни. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

За словами Путіна, Росія зацікавлена в укладенні угоди на підставі Радянсько-Японської (Московської) декларації від 1956 року.

"Попереду кропітка робота для виходу на взаємоприйнятне рішення", - сказав він.

Також сторони домовилися продовжити зусилля з розвитку спільної господарської діяльності на Курилах по п'ятьох напрямках.

"На економічному треку співпраці Росії і Японії є очевидні досягнення, але якісного зрушення поки не сталося", - зазначив Путін.

Сіндзо Абе також прокоментував зустріч з Путіним.

"Ми дали вказівку, щоб у лютому міністри закордонних справ провели переговори в Мюнхені, а потім спеціальні представники провели переговори президентів", - сказав Абе.

"Невирішену 70 років проблему по укладенню мирного договору непросто вирішити, але ми повинні це зробити", - додав він.

Нагадаємо, 14 січня переговори Росії і Японії щодо мирного договору завершилися провалом. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав обурливими заяви радника прем'єр-міністра Японії про роль Сполучених Штатів Америки у переговорах Москви і Токіо щодо мирного договору.

Раніше прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе поклявся поставити крапку в переговорах щодо Курил.

У жовтні Абе зазначив, що Японія має намір укласти мирний договір з РФ за підсумками Другої світової війни тільки після вирішення територіальних питань.

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