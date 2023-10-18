Путин сегодня встретится с Си Цзиньпинем: о чем будут говорить

В среду, 18 октября, российский диктатор Владимир Путин встретится с лидером Китая Си Цзиньпинем в Пекине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Встреча, как и планировалось, состоится на международном форуме "Один пояс - один путь". Планируется, что основное внимание их речей будет касаться замечаний войны Израиля и ХАМАС.
До этого Россия и Китай заявляли об "отсутствии справедливости для палестинцев", что якобы послужило фундаментом конфликту. Кроме этого, Путин неоднократно критиковал США за, по его мнению, ошибочный подход, "игнорировавший независимость палестинского государства".
Отметим, что последний раз Путин посещал Пекин в феврале 2022 года, перед началом полномасштабного вторжения. Он и Си Цзиньпин объявили о партнерстве без границ, хотя Москва заявляла, что это не означает военный союз.
В ходе нынешней встречи Россия продвинуться в заключении соглашения по продаже большего количества природного газа в Китай и планирует построить трубопровод "Сила Сибири-2", который пройдет через Монголию и будет иметь годовую мощность 50 млрд кубометров.
Отметим, что вместе с Путиным в Китай отправятся главы российских энергетических компаний "Газпром" и "Роснефть" Алексей Миллер и Игорь Сечин.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.