Путин сегодня встретится с Си Цзиньпинем: о чем будут говорить

Встреча, как и планировалось, состоится на международном форуме "Один пояс - один путь". Планируется, что основное внимание их речей будет касаться замечаний войны Израиля и ХАМАС.

До этого Россия и Китай заявляли об "отсутствии справедливости для палестинцев", что якобы послужило фундаментом конфликту. Кроме этого, Путин неоднократно критиковал США за, по его мнению, ошибочный подход, "игнорировавший независимость палестинского государства".

Визит Путина в Пекин

Отметим, что последний раз Путин посещал Пекин в феврале 2022 года, перед началом полномасштабного вторжения. Он и Си Цзиньпин объявили о партнерстве без границ, хотя Москва заявляла, что это не означает военный союз.

В ходе нынешней встречи Россия продвинуться в заключении соглашения по продаже большего количества природного газа в Китай и планирует построить трубопровод "Сила Сибири-2", который пройдет через Монголию и будет иметь годовую мощность 50 млрд кубометров.

Отметим, что вместе с Путиным в Китай отправятся главы российских энергетических компаний "Газпром" и "Роснефть" Алексей Миллер и Игорь Сечин.

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