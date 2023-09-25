Главы "Газпрома" и "Роснефти" будут сопровождать Путина во время поездки в Китай, - Reuters

Главы российских энергетических компаний "Газпром" и "Роснефть" Алексей Миллер и Игорь Сечин присоединятся к свите президента Владимира Путина во время его визита в Китай в следующем месяце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Путин планирует встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином для переговоров в Пекине и примет участие в третьем форуме "Пояс и путь" по приглашению Си Цзиньпина, который приезжал в Москву в марте.

Источники сообщили, что в состав делегации войдут и другие высокопоставленные представители российской энергетики. Сечин проведет собственное энергетическое мероприятие после визита Путина, сообщил источник, не уточнив подробностей.

"Газпром" - крупнейший в мире производитель природного газа, "Роснефть" - крупнейший производитель нефти на территории России.

Союз Москвы и Пекина

Россия укрепляет свои связи с Азией, особенно с экономическим центром Китаем, чтобы компенсировать сокращение торговли с Европой, ее традиционным покупателем нефти и газа, после вторжения в Украину.

Китайско-российская торговля резко возросла с февраля 2022 года. Россия продала азиатским странам, включая Китай, большие объемы нефти, которую она больше не может продавать на Запад из-за экономических санкций.

В последний раз Путин посещал Пекин в феврале 2022 года, за несколько дней до войны. Он и Си Цзиньпин объявили о партнерстве "без границ", хотя Москва заявляет, что это не означает военного союза.

Россия хочет заключить сделку по продаже большего количества природного газа в Китай и планирует построить трубопровод "Сила Сибири-2", который пройдет через Монголию и будет иметь годовую мощность 50 млрд кубометров.

Для сравнения: ныне действующая "Сила Сибири" достигнет 38 млрд кубометров газа к 2025 году.

Предлагаемый трубопровод будет поставлять газ с месторождений полуострова Ямал в Западной Сибири в Китай, крупнейшего в мире потребителя энергии и растущего потребителя газа.

Китаю и России еще предстоит договориться об условиях поставок газа по этому маршруту, в том числе о ценах. Переговоры являются сложными, отчасти потому, что Китаю, как ожидается, понадобится больше газа только после 2030 года, говорят отраслевые аналитики.

Пока неясно, будут ли подписаны какие-либо соглашения во время визита Путина в Пекин.

Позиция Китая по войне против Украины

Китай после начала войны в феврале 2023 года отказался осудить вторжение России в Украину и резко увеличил торговлю с Москвой в условиях западных санкций. Пекин выдвинул так называемый "мирный план", который содержит размытые формулировки.

Китайский лидер Си Цзиньпин приезжал в Москву к Путину весной 2023 года уже после того, как Международный суд в Гааге выдал арест российского президента за похищение украинских детей.

Если в октябре прошлого года украинцы считали Китай скорее нейтральной страной (63%), то в июне 2023 года эта оценка изменилась на более нейтрально-отрицательную: 34% оценили ее как враждебную страну, 52% как нейтральную.