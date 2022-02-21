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Путін збирає Радбез на тлі загострення ситуації біля кордонів України

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Москва, Понеділок 21 лютого 2022 11:01
Путін збирає Радбез на тлі загострення ситуації біля кордонів України Фото: президент Росії Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент Росії Володимир Путін сьогодні збере позачергове засідання Ради безпеки. Засідання пройде на тлі загострення ситуації біля кордонів України.

Про це заявив прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".

На ньому виступатимуть сам глава держави та інші спікери. Представник Кремля наголосив, що зустріч стане позачерговою.

"Це велика Рада безпеки", - сказав він.

Зазначимо, вчора президент США Джо Байден також провів у Білому домі засідання Ради національної безпеки. Основна тема - ситуація на кордонах України.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков озвучив сценарій російської агресії щодо української держави.

Зазначимо, голова Міноборони України вважає, що РФ панічно тікає від відкритої розмови.

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