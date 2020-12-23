Путін знову зможе стати президентом РФ. Держдума схвалила закон

Державна дума Російської Федерації в першому читанні прийняла законопроект на виконання поправки до конституції, яка дає право нинішньому президенту Володимиру Путіну знову балотуватися на цей пост. Його колишні терміни будуть обнулені.

Про це пише ТАСС.

Повідомляється, що згідно з одним із нових положень російської конституції, обмеження кількості термінів, протягом яких одна і та ж людина може обіймати посаду президента, застосовується до Путіна без урахування його колишніх президентських термінів. Фактично, його попередні терміни було обнулено.

Таким чином, після остаточного прийняття закону Путін зможе обіймати посаду президента ще два терміни.

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що ще не визначився з участю у виборах в 2024 році після обнулення термінів.

"Я для себе ще не прийняв рішення, піду чи не піду на вибори в 2024 році. Але що стосується стабільного розвитку країни, це багато чого коштує. Формально цей дозвіл є від народу. Робити або не робити це? Подивлюся", - зазначив Путін.

Крім того, він ініціював можливість для колишніх президентів Росії, які покинули пост достроково або після закінчення терміну, довічно обіймати посаду сенатора.