Путин снова сможет стать президентом РФ. Госдума одобрила закон

Государственная дума Российской Федерации в первом чтении приняла законопроект во исполнение поправки к конституции, которая дает право нынешнему президенту Владимиру Путину снова баллотироваться на этот пост. Его прежние сроки будут обнулены.

Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что согласно одному из новых положений российской конституции, ограничение числа сроков, в течение которых один и тот же человек может занимать пост президента, применяется к Путину без учета его прежних президентских сроков. Фактически, предыдущие его сроки были обнулены.

Таким образом, после окончательного принятия закона Путин сможет занимать должность президента еще два срока.

Напомним, ранее Путин заявил, что еще определился с участием в выборах в 2024 году после обнуления сроков.

"Я для себя еще не принял решение, пойду или не пойду на выборы в 2024 году. Но что касается стабильного развития страны, это многого стоит. Формально это разрешение есть от народа. Делать или не делать это? Посмотрю", - отметил Путин.

Кроме того, он инициировал возможность для бывших президентов России, которые покинули пост досрочно или после истечения срока, пожизненно занимать должность сенатора.