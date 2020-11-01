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Путін придумав, як довічно залишитися при владі

Росія, Неділя 01 листопада 2020 01:27
Путін придумав, як довічно залишитися при владі
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Президент Росії Володимир Путін пропонує дозволити колишнім президентам РФ, які покинули цей пост достроково або в зв'язку з закінченням терміну повноважень, довічно обіймати посаду сенатора. Він вніс на розгляд Держдуми законопроект про порядок формування Ради Федерації РФ.

Про це повідомляє сайт Держдуми РФ.

Колишній російський президент, чиї повноваження закінчилися до прийняття цього закону, може подати заяву протягом трьох місяців з дня набрання законом чинності. Він також має право відмовитися від повноважень сенатора.

Також, згідно із запропонованими змінами, до складу Ради Федерації крім представників від законодавчого і виконавчого органу влади російського суб'єкта і екс-президентів зможуть увійти "не більше 30 представників Російської Федерації, що призначаються президентом, з яких не більше семи можуть бути призначені довічно".

У законопроекті зазначено, що сенатори призначаються указом президента на шість років або довічно. Отримати довічний статус сенатора можуть громадяни, які мають видатні заслуги перед країною в сфері державної та громадської діяльності, уточнюється в документі.

Нагадаємо, Державна дума 10 березня підтримала поправку про зняття обмеження на кількість президентських термінів в Російській Федерації.

Голосування за поправки до Конституції РФ продолжлаось з 25 червня до вечора 1 липня. Обнулення термінів Путіна підтримали майже 78% росіян. Це дозволить йому балотуватися на виборах 2024 і 2036 року.

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про публікацію конституції країни з внесеними поправками. Нова редакція конституції набуде чинності з 4 липня 2020.

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