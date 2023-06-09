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Путин слабеет, поэтому второй год подряд отменяет "прямую линию" с россиянами, - ISW

Фото: российский диктатор Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Наталья Юрченко

Российский диктатор Владимир Путин второй год подряд отменяет традиционный прямой эфир с россиянами. Эксперты считают, что такое поведение диктатора свидетельствует о его слабости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Российское издание "Коммерсант", ссылаясь на источники в Кремле, сообщило, что Путин переносит традиционную "прямую линию", которую проводил ежегодно. В последний раз она состоялась в 2021 году. По данным СМИ, "прямую линию" могут провести в конце осени или начале зимы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что точных сроков проведения "прямой линии" нет.

При этом аналитики ISW предполагают, что соответствующее решение в Кремле было принято из-за войны. По их мнению, Кремля воспринимает успехи в Бахмуте как недостаточную информационную победу, чтобы компенсировать общую нестабильность и поражения России.

Кроме того, в ISW считают, что перенос "прямой линии" свидетельствует о слабости Путина как лидера.

"Задержка "прямой линии" еще больше иллюстрирует упадок Путина от, казалось бы, заангажированного и сильного лидера к лидеру, который чаще изображается как частично вовлеченный в небольшие инфраструктурные проекты", - говорится в отчете аналитиков.

Путин теряет авторитет

Следует отметить, что западные и оппозиционные российские СМИ заявляли, что авторитет Путина среди россиян слабнет с каждым днем войны против Украины. Кроме того, сообщается, что российские чиновники и влиятельные люди не верят в победу РФ.

В частности, издание Bloomberg заявило, что российская элита недовольна шансами диктатора на победу в войне с Украиной и больше рассчитывает на "замороженный конфликт".

Президент Украины Владимир Зеленский недавно также заявил, что Путин теряет авторитет. По его мнению, в России уже идет политическая борьба.

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