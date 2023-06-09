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Путін слабшає, тому другий рік поспіль скасовує "пряму лінію" з росіянами, - ISW

Фото: російський диктатор Володимир Путін (kremlin ru)
Автор: Наталія Юрченко

Російський диктатор Володимир Путін другий рік поспіль скасовує традиційний прямий ефір з росіянами. Експерти вважають, що така поведінка диктатора свідчить про його слабкість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Російське видання "Комерсант", посилаючись на джерела у Кремлі, повідомило, що Путін переносить традиційну "пряму лінію", яку проводив щороку. Востаннє вона відбулася у 2021 році. За даними ЗМІ, "пряму лінію" можуть провести наприкінці осені чи на початку зими.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков стверджує, що точних термінів проведення "прямої лінії" немає.

При цьому аналітики ISW припускають, що відповідне рішення у Кремлі ухвалили через війну. На їх думку, Кремля сприймає успіхи у Бахмуті як недостатню інформаційну перемогу, щоб компенсувати загальну нестабільність та поразки Росії.

Крім того, в ISW вважають, що перенесення "прямої лінії" свідчить про слабкість Путіна як лідера.

"Затримка "прямої лінії" ще більше ілюструє занепад Путіна від, здавалося б, заангажованого та сильного лідера до лідера, якого частіше зображують як частково залученого в невеликі інфраструктурні проекти", - йдеться у звіті аналітиків.

Путін втрачає авторитет

Варто зазначити, що західні та опозиційні російські ЗМІ заявляли, що авторитет Путіна серед росіян слабшає з кожним днем війни проти України. Крім того, повідомляється, що російські чиновники та впливові особи не вірять у перемогу РФ.

Зокрема, видання Bloomberg заявило, що російська еліта незадоволена шансами диктатора на перемогу у війні з Україною і більше розраховує на "заморожений конфлікт".

Президент України Володимир Зеленський нещодавно також заявив, що Путін втрачає авторитет. На його думку, в Росії вже точиться політична боротьба.

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