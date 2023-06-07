Путин потерял власть, которую имел раньше. Зеленский о политической борьбе в России

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью WELT заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, Путин уже потерял ту власть, которую имел раньше.

"Я думаю, что у них большой внутренний скандал", – сказал президент.

Он отметил, что в РФ сейчас началась "очень серьезная" политическая борьба "между разными армиями, как государственными, так и частными". Президент имел в виду конфликт между регулярной российской армией и наемными армиями типа ЧВК "Вагнера".

"Я думаю, что Путин понимает, что это происходит. Я думаю, что он понимает, что у него есть проблема. Там есть недоразумения, и я рад этому. Когда это происходит? Когда люди что-то чувствуют. Чувствуют, что ситуация меняется. И я думаю, что его бизнес-партнеры утратили веру в него. И это влияет и на военную сферу, и на многие другие вещи. Путин потерял ту силу, которую имел раньше", - рассказал Зеленский.

Конфликты между регулярными войсками РФ и ЧВК "Вагнера"

В начале мая 2023 г. между частной военной компанией, принадлежащей Евгению Пригожину и регулярными войсками РФ начался конфликт. Тогда же Пригожин заявил, что выведет своих бойцов из Бахмута.

Позже Пригожин заявил, что 25 мая из украинского города будут выведены все его бойцы. Что отчасти и произошло. В Минобороны Британии подтвердили, что "вагнеровцы" начали отходить с некоторых своих позиций вокруг Бахмута.

Однако уже 4 июня поздно вечером в пресс-службе главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина было опубликовано видео с якобы задержанным подполковником 72-й отдельной мотострелковой бригады, который "находился в состоянии алкогольного опьянения". Его обвинили в обстреле "вагнеровцев".

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