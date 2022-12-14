В НАТО резко высказались о Путине, назвав его "безрассудным"

В НАТО охарактеризовали президента РФ Владимира Путина как человека "безрассудного" и тем, кто "не всегда соотносит цели с возможностями".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла США в НАТО Джулианны Смит, сообщает Sky News .

"Мы признаем, что Путин не всегда соотносит цели с возможностями", - сказала она, добавив, что он часто "достаточно безрассуден".

По ее словам, Кремль показыает некомпетентность в случаях, когда "не в состоянии справиться с простыми вещами", такими как "логистика и контроль".

Смит добавила, что НАТО укрепил свои силы вдоль восточного фронта, чтобы оказывать "максимальное давление" на Москву. И, по словам Смит, в это внес свой вклад каждый член Альянса. В частности, США направили дополнительно 20 тысяч военнослужащих.