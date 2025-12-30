Путин отменил публичные декларации доходов чиновников: в ЦПД объяснили цель

Сообщается, что вместо открытой отчетности для российских чиновников вводится "постоянный антикоррупционный контроль". Он будет закрытым и полностью управляемым государством.



На практике это означает демонтаж даже формальной прозрачности, объясняют в Центре. Регулярные декларации были единственным инструментом, который позволял обществу фиксировать обогащение элит. Но сейчас такая публичность стала для Кремля политически опасной.

"Отмена открытых деклараций - это способ защитить "кошельки режима" от внимания общества. В то же время об ослаблении контроля над элитами речь не идет - он просто станет выборочным", - говорится в заметке ЦПД.



Таким образом, утверждают аналитики, Кремль окончательно отказывается от игры в "открытость".

"В условиях затяжной войны режим делает ставку на закрытую сделку с элитами: государство защищает их состояние от публичности в обмен на лояльность и участие в финансировании войны", - делают вывод в Центре.