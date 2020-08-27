Лукашенко готовий до діалогу з опозицією та назвав умову

Фото: Олександр Лукашенко (flickr com statephotos)

Лукашенко згоден на діалог з "притомними людьми" від опозиції

Президент Білорусі Олександр Лукашенко готовий вести діалог з опозицією. При цьому такий діалог буде вести з "притомними людьми" і не на вулиці.

Про це він заявив на нараді з членами уряду в Мінську, передає БЕЛТА.

За його словами, діалог про зміну політичного устрою Білорусі він готовий вести, в першу чергу, з трудовими та студентськими колективами

""Якщо хтось хоче діалогу, будь ласка. Як раз студентські колективи - це ті колективи, з якими я готовий вести діалог. Трудові колективи. Будь ласка, формуйте своїх представників і будемо вести. Всі хочуть нового політичного устрою. Та заради бога, давайте візьмемося за Конституцію, вносьте пропозиції, сформуємо нову Конституцію", - заявив Лукашенко.

Він зазначив, що "селяни мають право на своє слово, і робітники хочуть своє слово сказати, і фахівці цих підприємств, і вчителі, і лікарі".

"З вулицею ніхто з влади за стіл переговорів не сяде ... Ось моє чітке уявлення і заява з приводу діалогу, з ким цей діалог ми можемо вести. Якщо є притомні люди від опозиції, які бачать свою країну вільною і незалежною, милості просимо, висловлюйте свою позицію, але не на вулиці. Під тиском вулиць жодного діалогу в Білорусі не буде", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що проти Білорусі почалася дипломатична бійня на найвищому рівні, а Польща нібито хоче приєднати до себе Гродненську область.

До цього ЄС і Канада закликали Лукашенка погодитися на посередництво ОБСЄ при врегулюванні ситуації в Білорусі.