Путин кое-что заберет, он получил определенную территорию в Украине, - Трамп

В частности, у Трампа спросили, почувствовал ли он, что Путин готов или открыт к идее закончить войну, не захватывая значительную часть территории Украины. Ответ лидера США был таким:

"Ну, он что-то захватит. Я имею в виду, что они воевали, и у него много территории. Я имею ввиду, что он захватил определенную территорию", - сказал Трамп.

Также президент США заявил, что не может передать все оружие Украине, которое страна хочет получить, так как Вашингтон сам нуждается в нем. Он добавил, что не может ставить Соединенные Штаты под угрозу.

"Понимаете, мы не можем отдать все наши вооружения Украине. Мы просто не можем этого сделать. Я был очень добр к президенту Зеленскому и к Украине, но мы не можем отдавать все, потому что у нас самих будет недостаточно. Я не хочу этого делать. Я не могу поставить под угрозу Соединенные Штаты", - резюмировал глава Белого дома.