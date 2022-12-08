Путин все еще надеется на победу и ждет чуда, - Кулеба

Президент РФ Владимир Путин все еще надеется на победу в войне против Украины и ждет чуда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в интервью The Wall Street Journal.

"Путин и его ближайшее окружение надеются на чудо, которое произойдет и изменит ситуацию", - заявил Кулеба. Министр повторил призыв Украины к союзникам предоставить ему больше оружия, включая танки западного производства, реактивные истребители и ракеты ATACMS. По его словам, поведение России свидетельствует о том, что Москва все еще стремится к военной победе, включая завоевание всей Украины. Ранее США и союзники снимали табу и поставляли Украине оружие, которое они отказывались предоставлять до этого. Речь идет о 155-мм гаубицах и HIMARS.