Путін все ще сподівається на перемогу і чекає на диво, - Кулеба

Президент РФ Володимир Путін все ще сподівається на перемогу у війні проти України та чекає на диво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в інтерв'ю The Wall Street Journal.

"Путін і його найближче оточення сподіваються на диво, яке станеться і змінить ситуацію", - заявив Кулеба. Міністр повторив заклик України до союзників надати їй більше зброї, включаючи танки західного виробництва, реактивні винищувачі та ракети ATACMS. За його словами, поведінка Росії свідчить про те, що Москва все ще прагне військової перемоги, включаючи завоювання всієї України. Раніше США та союзники знімали давні табу та постачали Україні зброю, яку вони відмовлялися надавати до цього. Мова йде про 155-мм гаубиці та HIMARS.