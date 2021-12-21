Путін зробив несподівану заяву: "РФ проти кровопролиття і збройних конфліктів"

Президент Росії Володимир Путін заявив, що нібито не хоче збройних конфліктів. Він виступає за те, щоб вирішувати питання "політико-демократичними засобами".

Про це він заявив на розширеній колегії Міноборони РФ, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на РБК .

Він також заявив, що країні потрібні "ясні, зрозумілі, чітко викладені юридичні гарантії", піднімаючи питання про гарантії безпеки, які РФ направила ЄС і США.

"Збройні конфлікти, кровопролиття - це абсолютно не наш вибір, ми не хочемо такого розвитку подій", - сказав президент РФ.

Путін повідомив, що Росія бачить сигнали від партнерів, готових до діалогу. Але в той же час, за його словами, є небезпека, що "буде спроба забовтати, занурити в якесь болото" російські пропозиції, що не влаштує Москву.

Зазначимо, у 2014 році Росія окупувала український Крим, також того року почалася війна на Донбасі.