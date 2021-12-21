Путин сделал неожиданное заявление: "РФ против кровопролития и вооруженных конфликтов"

Президент России Владимир Путин заявил, что якобы не хочет вооруженных конфликтов. Он выступает за то, чтобы решать вопросы "политико-демократическими средствами".

Об этом он заявил на расширенной коллегии Минобороны РФ, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на РБК .

Он также заявил, что стране нужны "ясные, понятные, четко изложенные юридические гарантии", поднимая вопрос о гарантиях безопасности, которые РФ направила ЕС и США.

"Вооруженные конфликты, кровопролитие - это абсолютно не наш выбор, мы не хотим такого развития событий", - сказал президент РФ.

Путин сообщил, что Россия видит сигналы от партнеров, готовых к диалогу. Но в то же время, по его словам, есть опасность, что "будет попытка заболтать, погрузить в какое-то болото" российские предложения, что не устроит Москву.

Отметим, в 2014 году Россия оккупировала украинский Крым, также в том году началась война на Донбассе.