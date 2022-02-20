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Путін не вважає, що Зеленський хоче виконувати "Мінськ", - Пєсков

Автор: Дмитро Левицький

Представник Кремля Дмитро Пєсков розповів, що президент Росії Володимир Путін не вірить у виконання мінських угод українським президентом Володимиром Зеленським. За його слова, українська сторона не збирається цього робити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Першого каналу".

"Путін зараз має всі підстави не розглядати Зеленського як людину, яка може і бажає виконати мінський комплекс заходів. Якщо розглянути всі заяви Зеленського, то з них випливає, що він не може, не хоче і не збирається цього робити", - заявив Пєсков.

За словами представника Кремля, Україна хоче говорити з Росією про врегулювання війни на Донбасі, але Росія не вважає себе стороною конфлікту.

"І обговорення повинні вестися між Зеленський і представниками південного сходу, а ось з цим проблеми, цього вони не хочуть", - додав він.

Нагадаємо, нещодавно в інтерв'ю РБК-Україна Зеленський назвав мінські угоди бездарно складеним документом.

Водночас він розповів, що виконання "Мінська" хочуть Франція і Німеччина.

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Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінМінські угодиПєсков