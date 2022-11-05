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Арестович назвал число мобилизованных россиян, находящихся в Украине

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Киев, Суббота 05 ноября 2022 23:45
Арестович назвал число мобилизованных россиян, находящихся в Украине Фото: Арестович назвал число мобилизованных россиян, находящихся в Украине (facebook com/alexey arestovich)
Автор: Артур Родивилов

Менее четверти российских мобилизованных находятся в Украине, остальные проводят время в тренировочных центрах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгина LIVE".

По его словам, на территории Украины могут находиться от 50 до 60 тысяч мобилизованных.

"В Украине находятся... средняя цифра 60 тысяч. Некоторые говорят под 100 тысяч. Это вообще на театре украинской войны. А непосредственно на территории Украины, думаю, тысяч 50... Оценки разнятся", - сказал Арестович.

При этом менее половины мобилизованных россиян приступили к подготовке.

"Из этих 238 тысяч только 43% в той или иной степени приступили к подготовке и оснащению. Остальные сидят по спортзалам и школам без дела, тупо бухают. Три бунта было крупных, крайний был в Казане, когда прогнали пинками командира полка", - рассказал он.

Напомним, Арестович рассказал, что в России смогли мобилизовать 238 тысяч россиян, а не 300 тысяч, как планировалось в начале. Это произошло потому, что военкоматы не смогли эффективно организовать работу.

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Алексей Арестович Мобилизация в России
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