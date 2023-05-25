Москва сохранит контроль за размещенным в Беларуси ядерным оружием

Решение о применении размещенного в Беларуси ядерного оружия будут принимать в Москве. Оно будет находиться в белорусском хранилище под контролем РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военное ведомство РФ в Telegram.

"Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной", - сказал министр обороны Сергей Шойгу во время подписания документов, определяющих порядок нахождения российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Беларуси. От белорусской стороны документы подписал министр обороны республики Виктор Хренин. При этом Шойгу заяви, что "в дальнейшем могут быть приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства и реагирования на военно-политическую обстановку".