Оккупанты дважды ударили по медучреждению в Сумской области: есть раненые

Российские оккупанты сегодня, 19 сентября, дважды атаковали медицинское учреждение в Сумской области. В результате ударов двое мужчин получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную прокуратуру в Telegram .

По информации правоохранителей, сегодня, 19 сентября, около 11:00 россияне, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, обстреляли медучреждение в городе Середина-Буда. В результате этого начался пожар в хозяйственном помещении.

В тот момент, когда местные жители помогали медикам тушить пожар, россияне атаковали ту местность дроном.

"В результате повторного обстрела ранены 51-летний и 34-летний гражданские мужчины", - уточнили правоохранители.

В прокуратуре отметили, что проводится досудебное расследование по фактом нарушения законов и обычаев войны.