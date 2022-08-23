РФ фальшиво класифікує "біженцями" українців і шукає нових "добровольців", - ISW

Окупаційна влада в Запорізькій області приховано проголосила незалежність регіону від України, неправдиво видаючи громадян України, які в'їжджають в захоплений регіон, як тимчасових шукачів притулку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Як інформує у звіті за підсумками минулої доби Інститут дослідження війни, тамтешній кремлівський ставленик, який вважає себе "головою" згаданої адміністрації підписав розпорядження.

Тепер прибувають в окуповану Запорізьку область визнаються "особами, які шукають притулку" відповідно до законодавства РФ.

Окупаційна влада може використовувати статус біженця для обмеження українців, які тимчасово повертаються на захоплені території після евакуації з них.

Ймовірно, розпорядження стосуватиметься громадян України, які прямують в окуповану Херсонську область через КПВВ у Василівці Запорізької області, оскільки розпорядження вимагає реєстрації осіб у пункті прибуття в захопленій Запорізькій області, а Василівка є пунктом пропуску, який обслуговує і Херсон, і Запорізьку область.

Інститут вивчення війни (ISW) згідно з зібраними даними повідомляє, що Росія продовжує формувати нові так звані добровольчі загони, зокрема в Приморському краї, обіцяючи надбавки і зарплати більш ніж в 3 тисячі доларів.

Приморський край 22 серпня оголосив про формування нового ремонтно-обслуговуючого добровольчого батальйону "Арсеніївський".

Батальйон зосередиться на евакуації пошкодженої військової техніки, її ремонті та поверненні на передову.

Згідно з даними росЗМІ, станом на 22 серпня батальйон вже набрав 140 з 280 запланованих добровольців.

ISW згідно з зібраними даними повідомляє, що російські війська здійснили локалізовані бойові атаки на північний захід і південний схід від Ізюма.

Крім того, окупанти продовжували наземні атаки на південний схід від Сіверська і на північний схід і південь від Бахмута.

Загарбники продовжували спроби просування з північної і західної околиць Донецька і здійснили обмежені наземні удари на північний захід від Донецька.

За даними Інституту, російські війська домоглися незначних успіхів на напрямі Миколаїв-Херсон.

Нагадаємо, за даними ISW, в найближчі місяці росіяни, ймовірно, не зможуть виділити достатньо ресурсів і не матимуть сил для захоплення більшої кількості українських територій.

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