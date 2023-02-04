ua ru
Сб, 04 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Британия работает над тем, чтобы помощь Украине как можно быстрее попала на фронт, - Сунак

Новина українською →
Суббота 04 февраля 2023 17:55
Британия работает над тем, чтобы помощь Украине как можно быстрее попала на фронт, - Сунак Фото: Риши Сунак, премьер-министр Британии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, заверил в том, что Лондон работает над тем, чтобы военная помощь как можно быстрее прибыла на фронт.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Премьер-министр сказал, что он сосредоточен на обеспечении того, чтобы оборонная военная техника Великобритании достигла линии фронта как можно скорее", - заявили в офисе премьер-министра Британии.

Лидеры обсудили важность ускорения предоставления Украине помощи со стороны международных партнеров, чтобы воспользоваться возможностью оттеснить российские войска.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Зеленский и Сунак также обсудили дальнейшее расширение возможностей украинской армии и разностороннюю поддержку Украины на короткую и длинную перспективу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация Великобритания
NEWS
Мобилизация в Украине. Где и кто имеет право выдавать повестки: разъяснение ВСУ
Мобилизация в Украине. Где и кто имеет право выдавать повестки: разъяснение ВСУ
DAILY
Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина