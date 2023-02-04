Британия работает над тем, чтобы помощь Украине как можно быстрее попала на фронт, - Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, заверил в том, что Лондон работает над тем, чтобы военная помощь как можно быстрее прибыла на фронт.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Премьер-министр сказал, что он сосредоточен на обеспечении того, чтобы оборонная военная техника Великобритании достигла линии фронта как можно скорее", - заявили в офисе премьер-министра Британии.
Лидеры обсудили важность ускорения предоставления Украине помощи со стороны международных партнеров, чтобы воспользоваться возможностью оттеснить российские войска.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Зеленский и Сунак также обсудили дальнейшее расширение возможностей украинской армии и разностороннюю поддержку Украины на короткую и длинную перспективу.
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