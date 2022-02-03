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Путін у розмові з Макроном поскаржився на "провокаційні" заяви України

Автор: Артем Горовенко

Президент Росії Володимир Путін провів телефонні переговори з французьким колегою Еммануелем Макроном. І поскаржився йому нібито на "провокаційні" заяви України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кремля.

Повідомляється, що сторони продовжили діалог щодо ситуації навколо України та питань, пов'язаних з російськими пропозиціями щодо так званих "гарантій безпеки".

"Володимир Путін знову привернув увагу до провокаційних заяв та дій київського керівництва, що йдуть урозріз із мінськими домовленостями. Умовлено про подальші особисті контакти", - йдеться у заяві Кремля.

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Зазначимо, раніше Макрон заявив, що не виключає зустріч із Путіним через ситуацію навколо України. За його словами, для цього він готовий поїхати до Росії.

Нагадаємо, напередодні Путін у розмові з прем'єром Великобританії Борисом Джонсоном звинуватив Україну в нібито саботажі мінських угод.

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Володимир ПутінУкраїнаЕммануель Макрон