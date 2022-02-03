Путін у розмові з Макроном поскаржився на "провокаційні" заяви України

Президент Росії Володимир Путін провів телефонні переговори з французьким колегою Еммануелем Макроном. І поскаржився йому нібито на "провокаційні" заяви України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кремля .

"Володимир Путін знову привернув увагу до провокаційних заяв та дій київського керівництва, що йдуть урозріз із мінськими домовленостями. Умовлено про подальші особисті контакти", - йдеться у заяві Кремля.

Повідомляється, що сторони продовжили діалог щодо ситуації навколо України та питань, пов'язаних з російськими пропозиціями щодо так званих "гарантій безпеки".

Зазначимо, раніше Макрон заявив, що не виключає зустріч із Путіним через ситуацію навколо України. За його словами, для цього він готовий поїхати до Росії.

Нагадаємо, напередодні Путін у розмові з прем'єром Великобританії Борисом Джонсоном звинуватив Україну в нібито саботажі мінських угод.