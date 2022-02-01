Путін боїться, що Україна після вступу НАТО піде на силове повернення Криму

Президент Росії Володимир Путін висловив побоювання, що після вступу в НАТО Україна спробує повернути окупований Крим силовим шляхом. На його думку, в цьому випадку РФ доведеться воювати з усім Альянсом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Путіна з президентом Угорщини Віктором Орбаном.

"Наступний крок - це Україна, її треба прийняти в НАТО. Уважно послухайте, що я скажу. У доктринальних документах самої України написано, що вони збираються повернути Крим, в тому числі військовим шляхом", - сказав Путін.

Він додав, що про це публічно не говорять, проте у документах це написано. Російський лідер запропонував уявити, що Україна вступила до НАТО і розпочала військову операцію в Криму чи на Донбасі.

"Це суверенна російська територія, питання для нас у цьому сенсі закрите... Нам що воювати з блоком НАТО? Ну хтось про це хоч щось подумав? Схоже, що ні", - наголосив Путін.