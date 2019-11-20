Путін розповів про відносини з Зеленським

Президент РФ Володимир Путін розповів про його відносини з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляють росЗМІ.

Путін заявив, що ніколи не бачив його.

"Які у мене стосунки з Зеленським? Ніяких, я не бачив його ніколи. Ми з ним не знайомі. Ну по телефону розмовляли. Мені здається, що він симпатична людина. Щирий. Він, на мій погляд, реально хоче змінити ситуацію на краще, в тому числі і на Донбасі", - сказав він.

Відзначимо, що в Парижі, крім зустрічі "нормандської четвірки" 9 грудня, може відбутися і двосторонній контакт президентів Володимира Путіна і Володимира Зеленського. Такий варіант допустили в Кремлі.

Ще раніше Володимир Зеленський заявив, що не знає, чи можлива його особиста зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним. Він вважає, що "всі проти" його зустрічі з Путіним.

РБК-Україна писало, що Зеленський і Путін раніше проводили кілька телефонних розмов.

Зокрема, український президент подзвонив Путіну через загострення ситуації на Донбасі і загибель 4 військових. В ході розмови Зеленський закликав Путіна вплинути на бойовиків і припинити обстріли. Також була ще одна розмова про обмін полоненими.