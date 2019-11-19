У Путіна прокоментували можливість особистої зустрічі із Зеленським у Парижі

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Програма зустрічей Путіна в Парижі поки не готова

У президента РФ Володимира Путіна прокоментували можливість особистої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Парижі перед нормандським самітом. Про це повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.

Пєсков зазначив, що програма зустрічей Путіна в Парижі, де 9 грудня пройде саміт глав держав "нормандської четвірки", поки не готова.

"Програма поїздки тільки на стадії опрацювання", - сказав він, відповівши на питання про те, чи може в рамках саміту відбутися окрема розмова із Зеленським.

Нагадаємо, вчора Кремль підтвердив участь Володимира Путіна у зустрічі на саміті в нормандському форматі.

Після цього президент Франції Еммануель Макрон і президент Російської Федерації Володимир Путін обговорили підготовку до саміту. В заявах прес-служб лідерів країн йдеться, що проведення саміту в нормадском форматі має реально сприяти швидкій і повній реалізації мінських угод.

Раніше Макрон під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Україна виконала всі необхідні умови для того, щоб саміт у нормандському форматі відбувся.