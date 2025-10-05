"Путин просто смеется": Зеленский после атаки на Украину резко обратился к Западу

"К сожалению, нет достойной реакции мира на все то, что происходит, на постоянное увеличение масштабов и наглости ударов", - заявил президент.

Он подчеркнул, что именно поэтому российский диктатор Владимир Путин это делает.

"Он просто смеется с Запада, с того молчания и отсутствия сильных ответных действий. Россия отвергла все предложения остановить войну или хотя бы остановить удары. Россия откровенно пытается уничтожить нашу гражданскую инфраструктуру. И именно сейчас перед зимой - газовую инфраструктуру, генерацию, передачу электроэнергии", - пояснил он.

Зеленский отметил, что сейчас просто ноль реальной реакции мира.

"Мы будем бороться все же, чтобы мир не молчал, чтобы Россия почувствовала ответ", - добавил он.

Иностранные компоненты в ракетах РФ

Президент отметил, что российские ракеты и дроны содержат многочисленные критические компоненты иностранного производства.

"Только в одной российской ракете "Кинжал" содержится 96 компонентов иностранного производства. Многие из них действительно критические компоненты, которые именно Россия не производит", - подчеркнул глава Украины.

По его словам, более 500 дронов, примененных в ночь на сегодня, включают более 100 тысяч иностранных компонентов. Среди поставщиков этих компонентов компании из:

США,

Китая,

Тайваня,

Великобритании,

Германии,

Швейцарии,

Японии,

Республики Кореи,

Нидерландов.

Зеленский отметил, что на четвертом году полномасштабной войны странно слышать, что некоторые страны якобы не знают, как остановить поставки критических элементов для российской военной техники.

Встреча санкционных координаторов

Президент сообщил, что на следующей неделе запланирована встреча санкционных координаторов "Группы семи".

"И все наши предложения по санкциям, по ограничению схем поставок есть, у партнеров есть. Материалы предоставлены - нужны решения. Мы готовим и наши новые санкции против тех, кто работает на Россию сейчас, на ее войну, и против тех, кто пытается ослабить Украину в такое время", - подытожил он.