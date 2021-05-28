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Путін може просити Лукашенка підтримати окупацію Криму і Донбасу, - МЗС України

Автор: Артур Родивилов

Олександр Лукашенко і Володимиром Путіним на переговорах у Сочі обговорять питання "м'якої інтеграції" Білорусі в Росію. Також Москва спробує схиляти Мінськ до підтримки окупації Донбасу і Криму.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив заступник Міністра закордонних справ Євген Єнін.

Він зазначив, що на цьому питанні сфокусовано увагу всіх причетних українських міністерств і відомств.

"Росія схилятиме Мінськ підтримати її в найбільш чутливих питаннях українського порядку денного. Йдеться про питання Криму і Донбасу", - сказав Єнін.

Він вважає, що це може стати одним з елементів плати за подальшу підтримку білоруського режиму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після зустрічі Путіна і Лукашенка в Сочі 28 травня Москва і Мінськ можуть завершити створення Союзної держави восени поточного року. За словами президента Білорусі, залишилося вирішити питання щодо об'єднання податкових систем.

Зазначимо, раніше військова розвідка Естонії попереджала, що після військової інтеграції Росії та Білорусі, остання може перетворитися на російський військовий округ.

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