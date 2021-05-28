Путін може просити Лукашенка підтримати окупацію Криму і Донбасу, - МЗС України

Він зазначив, що на цьому питанні сфокусовано увагу всіх причетних українських міністерств і відомств.

"Росія схилятиме Мінськ підтримати її в найбільш чутливих питаннях українського порядку денного. Йдеться про питання Криму і Донбасу", - сказав Єнін.

Він вважає, що це може стати одним з елементів плати за подальшу підтримку білоруського режиму.