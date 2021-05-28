Путин может просить Лукашенко поддержать оккупацию Крыма и Донбасса, - МИД Украины

Он отметил, что на этом вопросе сфокусировано внимание всех причастных украинских министерств и ведомств.

"Россия будет склонять Минск поддержать ее в наиболее чувствительных вопросах украинской повестки дня. Речь идет о вопросе Крыма и Донбасса", - сказал Енин.

Он считает, что это может стать одним из элементов платы за дальнейшую поддержку белорусского режима.