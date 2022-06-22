Путін задіяв проти Європи економічну атаку, - віце-канцлер Німеччини

Росія використовує енергетику як зброю, обмежуючи поставки в Європу по газопроводу "Північний потік-1" - основному шляху надходження блакитного палива.

Про це заявив віце-канцлер ФРН Роберт Хабек, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Він також підкреслив, що президент РФ Володимир Путін хоче таким чином спровокувати дискусію в Європі та Німеччині, зокрема, граючи на почутті страху в бізнесі і рядових споживачів.

Рішення уряду продовжити використання законсервованих вугільних електростанцій політик оцінив як дуже погану новину, але іншого виходу, щоб заповнити до зимового сезону газосховища, поки немає.