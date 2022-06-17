Шольц про підсумки візиту до Києва: мир на умовах Путіна Неможливий

Німеччина відкидає "мир під диктування" на умовах, нав'язаних Москвою в односторонньому порядку.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал ARD , про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц за підсумками поїздки до Києва.

Він назвав "ілюзією Путіна" очікування Кремля, що Росії вдасться захопити частину території України, а потім дочекатися змін з плином часу.

Необхідно домогтися, щоб Росія відмовилася від плану "захопити частину України за допомогою жорстокого насильства" і від своєї "імперіалістичної концепції зміни кордонів країн", заявив Шольц.

Телеведуча вказала, що президент Франції Емманюель Макрон у своїй промові під час візиту до Києва говорив про підтримку Києва аж до перемоги України, в той час, як Шольц заявив про "неможливість нав'язаного Росією миру". Канцлер у відповідь назвав можливість такого світу "ілюзією Путіна", який вважає, що"зможе захопити землі і дочекатися, коли часи зміняться".

"Це ілюзія, і я Путіну це говорив. Наприклад, санкції щодо Росії будуть діяти до тих пір, поки країна не досягне справедливої угоди з Україною. Це умови миру будуть вирішувати жителі, парламент, президент України", - сказав Шольц.

Нагадаємо, канцлер ФРН Олаф Шольц, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі і президент Румунії Клаус Йоханніс у четвер, 16 червня вперше з початку війни відвідали Київ.

Під час візит лідери відвідали Ірпінь.

Більш детально про візит європейських політиків в Україну можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.