Путин продолжает террор, потому что верит, что может победить, - Сибига
Ночная массированная атака России с использованием сотен беспилотников и десятков ракет привела к гибели по меньшей мере двух человек и ранениям более десятка, включая детей. Вражеские удары снова ударили по жизни граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Андрея Сибиги.
Ночная массированная атака России с использованием 450 беспилотников и 45 ракет, включая баллистические, привела к гибели по меньшей мере двух человек и ранениям по меньшей мере одиннадцати, включая двух детей.
Российские удары снова были направлены на повседневную жизнь людей. По словам Сибиги, они лишили общины электроэнергии, воды и отопления, разрушили критически важную инфраструктуру и повредили железнодорожные сети.
"Никто в мире не хочет, чтобы эта война продолжалась, кроме России. (Российский диктатор Владимир, - ред.) Путин продолжает террор, потому что он все еще верит, что может победить и избежать ответственности за все совершенные преступления", - добавил он.
Министр подчеркнул, что чтобы положить конец этой войне нужно достаточное международное давление, которое заставит Путина остановиться.
"Война закончится, когда мы лишим Россию энергетических доходов, ухудшим ее военную машину ударами дальнего действия и лишим Путина иллюзий, что его террор приведет его куда-то, кроме скамьи подсудимых специального трибунала", - подытожил он.
Обстрел Украины
Этой ночью Украина подверглась масштабной атаке со стороны России, во время которой враг использовал ракеты и беспилотники для ударов по объектам энергетики.
В результате повреждений электросетей в нескольких областях были введены аварийные отключения электроэнергии, что повлекло перебои в работе важных систем.
Все, что известно на данный момент о последствиях комбинированной атаки врага, можно узнать в материале РБК-Украина.
Стоит отметить, что из-за ударов по инфраструктуре поезда "Укрзализныци" были вынуждены продолжить движение с задержками. Подробнее об этом можно прочитать в отдельном материале.
Кроме того, премьер-министр Украины Юлия Свириденко назвала приоритет правительства после ночной атаки на Украину.