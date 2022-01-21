Туреччина готова запросити представників "ЛДНР" на зустріч Путіна і Зеленського, - Кремль
Туреччина при організації можливої зустрічі президента Росії Володимира Путіна з українським лідером Володимиром Зеленським готова запросити на переговори представників так званих Донецької та Луганської "народних республік". У російському Кремлі хочуть почути реакцію України на цю пропозицію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.
"Ми чуємо заяви, які звучать з Анкари. Можна вітати будь-які зусилля з врегулювання ситуації в Україні. Ми також чули заяви про те, що наші турецькі колеги готові запросити представників Донбасу. Це важливий елемент, і ми звернули на це увагу. Цікаво було б дізнатися в цьому контексті, чи звернули на це увагу українські опоненти, і як вони до цього ставляться", - зазначив Пєсков.
Зазначимо, примітно, що до цього в Кремлі говорили про готовність обговорювати із Зеленським лише двосторонні відносини та виступали категорично проти того, щоб на можливій зустрічі президентів порушувалися питання Донбасу.
Напередодні турецький президент Реджеп Таїп Ердоган підтвердив пропозицію провести у Туреччині саміт президентів Росії та України.