Путин прилетел в Монголию, несмотря на угрозу ареста

По информации российского издания, самолет с Путиным приземлился в Монголии. Журналисты обнародовали соответствующее видео.

Диктатора должны арестовать

Стоит заметить, что Монголия ратифицировала Римский статут еще более 20 лет назад. Поэтому страна обязана подчиняться решениям Международного уголовного суда, который в 2023 году выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

Основанием для выдачи ордера послужило то, что глава Кремля подозревается в причастности к депортации украинских детей на территорию России. Помимо Путина, ордер на арест также выдали по отношению к детскому омбудсмену РФ Марии Львовой-Беловой.

Таким образом, Путин впервые более чем за год посетил страну, которая ратифицировала Римский статут.

По данным Bloomberg, глава Кремля получил от Монголии заверение, что он не будет арестован.