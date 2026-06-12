Путин пригрозил усилением атак по инфраструктуре Украины

Россия готовит еще больше массированных атак по инфраструктуре Украины, якобы в ответ на обстрел российских городов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пропагандистского агентства ТАСС.
По словам диктатора Владимира Путина, Россия будет усиливать удары по объектам инфраструктуры Украины на фоне увеличения атак по российской территории. Он подчеркнул, что такие действия рассматриваются как ответная мера на действия противника.
Путин отметил, что удары будут направлены таким образом, чтобы снизить мотивацию для атак по гражданской инфраструктуре России. По его словам, речь идет о системном ответе на действия украинской стороны.
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Отдельно он заявил, что поврежденные объекты на территории РФ восстанавливаются в короткие сроки и не создают серьезных проблем для страны. По его утверждению, российская инфраструктура способна быстро компенсировать последствия ударов.
"У нас все быстро восстанавливают, тут никаких проблем нет. Серьезных проблем они нам создать не смогут. Мы должны - и это следующая задача - отвечать им как следует. И мы это делаем, и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника так, чтобы отбить у них желание нападать на наши гражданские объекты. Им не удастся решить ни задачу разобщения общества, ни нанесения ущерба нам в сфере экономики", - заявил Путин.
Напоминаем, российский диктатор Владимир Путин заявил, что в России ведется разработка спутниковой системы, которая в перспективе позволит военным РФ управлять тяжелыми беспилотниками.