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Путін заявив про необхідність слідувати мінським домовленостями по Донбасу

НовиниПолітика    07.06.2018 - 13:53
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін заявив, що чинне керівництво України "не здатне вирішити проблеми "ДНР" і "ЛНР"

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив про необхідність слідувати мінським домовленостями для врегулювання ситуації на Донбасі. Про це Путін заявив в ході прямої лінії, повідомляє прес-служба Кремля в Тwitter.

"Ми зробимо все, щоб ситуація на сході України вирішилася мирним шляхом. Потрібно слідувати мінським домовленостям", - заявив він.

Крім того, Путін заявив, що чинне керівництво України "не здатне вирішити проблеми "ДНР" і "ЛНР".

Нагадаємо, раніше Путін заявляв, що на сьогодні немає заміни нормандскому формату (Україна, Німеччина, Франція, Російська Федерація) щодо ситуації в Україні.

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Теги публікації: Володимир Путін, Донбас, мінські угоди  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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