Путін заявив про необхідність слідувати мінським домовленостями по Донбасу

Путін заявив, що чинне керівництво України "не здатне вирішити проблеми "ДНР" і "ЛНР"

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив про необхідність слідувати мінським домовленостями для врегулювання ситуації на Донбасі. Про це Путін заявив в ході прямої лінії, повідомляє прес-служба Кремля в Тwitter.

"Ми зробимо все, щоб ситуація на сході України вирішилася мирним шляхом. Потрібно слідувати мінським домовленостям", - заявив він.

Ми зробимо все, щоб ситуація на сході України зважилася мирним шляхом. Потрібно слідувати мінським домовленостями #Путин — Президент Росії (@KremlinRussia) June 7, 2018

Крім того, Путін заявив, що чинне керівництво України "не здатне вирішити проблеми "ДНР" і "ЛНР".

Чинне українське керівництво не здатне вирішити проблеми ДНР і ЛНР #Путин — Президент Росії (@KremlinRussia) June 7, 2018

Нагадаємо, раніше Путін заявляв, що на сьогодні немає заміни нормандскому формату (Україна, Німеччина, Франція, Російська Федерація) щодо ситуації в Україні.