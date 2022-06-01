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Лавров "попередив" Захід, що відправка зброї Україні може зробити його стороною конфлікту

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Ер-Ріяд, Середа 01 червня 2022 17:17
Лавров "попередив" Захід, що відправка зброї Україні може зробити його стороною конфлікту Фото: міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров (kremlin.ru)
Автор: Наталія Юрченко

Росія вважає, що постачання озброєння в Україну створює ризики залучення третіх країн у конфлікт. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров "попередив" Захід про можливі наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс.

Лавров прокоментував можливе надання Україні "натівських" систем залпового вогню. Він вважає, що таким чином Україна нібито хоче втягнути Захід у конфлікт.

"Це є прямою провокацією, націленою на те, щоб залучити Захід до воєнних дій", - сказав він.

Також глава МЗС запевнив, що Росія передавала свої "попередження" каналами, які існують між РФ та ключовими західними державами".

"Не всі, прямо скажу, в Євросоюзі, особливо в його північній частині, (це розуміють). Є політики, які готові йти на це безумство заради того, щоб задовольнити свої амбіції", - заявив Лавров.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена планує передати Україні РСЗВ дальністю близько 65 км.

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