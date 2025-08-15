Путин уже на Аляске? Что известно о полете на саммит к Трампу

Российский диктатор Владимир Путин должен прибыть в Анкоридж (штат Аляска) для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Главной темой их обсуждений будет война в Украине.

Что известно о прибытии Путина на Аляску - в материале РБК-Украина ниже.

По состоянию на 20:55 ряд западных медиа, которые отслеживали полет российского борта №1 на сервисе Flightradar24 и вели трансляцию с аэродрома, написали, что самолет российского диктатора приземлился в Анкоридже. А также показывали кадры посадки самолета. Однако через несколько минут представитель кремлевского пула, пропагандист Павел Зарубин сообщил, что это был самолет не Путина, а другой передовой борт специального летного отряда "Россия". И прибытия Путина все еще ждут. Отметим, по дороге на Аляску российский диктатор посетил Магадан, где провел рабочие совещания и посетил рыбный завод. Обновлено 21:55 Российские государственные СМИ сообщили, что Путин прибыл на Аляску. Где и когда Путин встретится с Трампом Путин впервые за десятилетие посещает США - его предыдущий визит был в Нью-Йорк на Генассамблею ООН в 2015 году.

Встреча российского диктатора с президентом США запланирована на 11:00 по местному времени (22:00 по Киеву) на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, анонсировали в Белом доме. В Кремле назвали другое время 11:30 (22:30 по Киеву).

Сначала Путин и Трамп скажут несколько слов и проведут беседу с глазу на глаз. Затем они проведут встречу в формате делегаций, но уже за рабочим завтраком.

В делегацию Трампа вошли:

госсекретарь США Марко Рубио

министр финансов Скотт Бессент

министр торговли Говард Лютник

директор Национальной разведки Джон Рэтклифф

начальник аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз

политический директор Белого дома Джеймс Блэр

заместитель главы аппарата Белого дома Бо Харрисон

директор по коммуникациям Ник Луна

заместитель директора по коммуникациям Дэн Скавино

пресс-секретарь Белого дома Стивен Чунг

советник по национальной безопасности Роберт Гэбриел

пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт

советник по правовым вопросам Уилл Шарф

советник по экономической политике Росс Уортингтон

специальный посланник Стив Уиткофф

посол США Моника Кроули

Российскую сторону, кроме Путина, будут представлять:

глава МИД РФ Сергей Лавров

министр обороны РФ Андрей Белоусов

министр финансов РФ Антон Силуанов

глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев;

помощник главы Кремля Юрий Ушаков

По итогам переговоров лидеры США и России проведут совместную пресс-конференцию.

Тема переговоров - Украина

О встрече на Аляске стороны договорились на фоне истекающего дедлайна, который Трамп поставил Путину, чтобы тот пошел на мирное соглашение по Украине. Как заявил Вашингтон, о данной встрече просила Москва, когда на прошлой неделе спецпредставитель США Стив Уиткофф ездил в Кремль.

Центральной темой саммита будет война в Украине. Глава Белого дома созванивался с европейскими лидерами и президентом Владимиром Зеленским перед встречей с российским диктатором и обещал, что сделает это и после переговоров с Путиным. Но позже сказал, что не будет делать звонков в случае безрезультативного саммита.

Трамп подчеркнул союзникам, что главная цель переговоров с Путиным - добиться прекращения огня в Украине. Он выразил надежду, что диктатор "захочет добиться соглашения". В свою очередь Кремле заявили, что "никакого документа по итогам саммита с не планируется".

Глава Белого дома охарактеризовал саммит на Аляске как "спор о границах и землях". Однако он заверил лидеров Европы, что во время встречи с Путиным не будет вести переговоры по украинским территориям и будет давить на российского лидера, чтобы тот встретился с Зеленским.

Вопрос территорий

Издание Wall Street Journal писало, что Путин представил администрации президента Трампа план прекращения огня в обмен на территориальные уступки со стороны Украины.

Одна из версий, освещенная в СМИ, следующая: Москва хочет, чтобы Украина передала ей всю свою восточную часть Донбасса (ту, которую контролируют ВСУ), а также Крым. Взамен оккупанты якобы прекратят свое наступление в Херсонской и Запорожской областях. Киев в свою очередь это отвергает.

Зеленский отметил, что "ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины, и отступать от этого никто не будет и не сможет".

Европейские союзники также отмечают, что решение о "возможном обмене территориями" и другие условия мира должны согласовываться при участии Украины.

Американский лидер же подчеркнул, что переговоры по территориальным вопросам будут, но происходить только в присутствии Зеленского во время дальнейшей встречи (западные СМИ пишут, что место для саммита Трамп-Зеленский-Путин ищут).

Президент Украины в свою очередь акцентирует, что любой территориальный вопрос "не может быть оторван от гарантий безопасности". Их, как пишет Politico, Трамп готов предоставить Украине в случае достижения прекращения огня. Однако при условии, что эти усилия не будут реализовываться в рамках НАТО.

Также Зеленский отмечал, что россияне не демонстрируют реального желания достичь мира и наоборот готовят новые наступательные операции.

Чего ожидать дальше

В Белом доме объясняют, США нужен этот саммит с Путиным, чтобы понять, действительно ли возможен мир в Украине. По идее Трампа, в случае успешной встречи с Путиным на Аляске следующий саммит будет с участием президента Зеленского.

Сам украинский лидер, как отмечают источники РБК-Украина, готов встретиться с российским диктатором в любом формате, а вот Путин - "не очень".

Президент Украины рассказывал, что по результатам видеоконференции с Трампом и европейскими лидерами в эту среду было согласовано пять ключевых принципов - от гарантий безопасности до усиления санкций в случае отказа Москвы от прекращения огня.

Вашингтон зато осторожен в агрессивной риторике. Белый дом утверждает, что Трамп не хочет вводить санкции в отношении РФ, а его "приоритетом является дипломатия".

Хотя американский лидер все же в очередной раз предупредил, что последствия для Москвы будут "очень серьезными", если та не согласится на перемирие. В то же время министр финансов США Скот Бессент сказал, что во время встречи с диктатором Путиным Трамп планирует использовать вопрос санкций против России как элемент давления.