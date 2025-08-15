Путин уже на Аляске? Что известно о полете на саммит к Трампу
Российский диктатор Владимир Путин должен прибыть в Анкоридж (штат Аляска) для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Главной темой их обсуждений будет война в Украине.
Что известно о прибытии Путина на Аляску - в материале РБК-Украина ниже.
По состоянию на 20:55 ряд западных медиа, которые отслеживали полет российского борта №1 на сервисе Flightradar24 и вели трансляцию с аэродрома, написали, что самолет российского диктатора приземлился в Анкоридже.
А также показывали кадры посадки самолета.
Однако через несколько минут представитель кремлевского пула, пропагандист Павел Зарубин сообщил, что это был самолет не Путина, а другой передовой борт специального летного отряда "Россия". И прибытия Путина все еще ждут.
Отметим, по дороге на Аляску российский диктатор посетил Магадан, где провел рабочие совещания и посетил рыбный завод.
Обновлено 21:55
Российские государственные СМИ сообщили, что Путин прибыл на Аляску.
Где и когда Путин встретится с Трампом
Путин впервые за десятилетие посещает США - его предыдущий визит был в Нью-Йорк на Генассамблею ООН в 2015 году.
Встреча российского диктатора с президентом США запланирована на 11:00 по местному времени (22:00 по Киеву) на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, анонсировали в Белом доме. В Кремле назвали другое время 11:30 (22:30 по Киеву).
Сначала Путин и Трамп скажут несколько слов и проведут беседу с глазу на глаз. Затем они проведут встречу в формате делегаций, но уже за рабочим завтраком.
В делегацию Трампа вошли:
- госсекретарь США Марко Рубио
- министр финансов Скотт Бессент
- министр торговли Говард Лютник
- директор Национальной разведки Джон Рэтклифф
- начальник аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз
- политический директор Белого дома Джеймс Блэр
- заместитель главы аппарата Белого дома Бо Харрисон
- директор по коммуникациям Ник Луна
- заместитель директора по коммуникациям Дэн Скавино
- пресс-секретарь Белого дома Стивен Чунг
- советник по национальной безопасности Роберт Гэбриел
- пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт
- советник по правовым вопросам Уилл Шарф
- советник по экономической политике Росс Уортингтон
- специальный посланник Стив Уиткофф
- посол США Моника Кроули
Российскую сторону, кроме Путина, будут представлять:
- глава МИД РФ Сергей Лавров
- министр обороны РФ Андрей Белоусов
- министр финансов РФ Антон Силуанов
- глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев;
- помощник главы Кремля Юрий Ушаков
По итогам переговоров лидеры США и России проведут совместную пресс-конференцию.
Тема переговоров - Украина
О встрече на Аляске стороны договорились на фоне истекающего дедлайна, который Трамп поставил Путину, чтобы тот пошел на мирное соглашение по Украине. Как заявил Вашингтон, о данной встрече просила Москва, когда на прошлой неделе спецпредставитель США Стив Уиткофф ездил в Кремль.
Центральной темой саммита будет война в Украине. Глава Белого дома созванивался с европейскими лидерами и президентом Владимиром Зеленским перед встречей с российским диктатором и обещал, что сделает это и после переговоров с Путиным. Но позже сказал, что не будет делать звонков в случае безрезультативного саммита.
Трамп подчеркнул союзникам, что главная цель переговоров с Путиным - добиться прекращения огня в Украине. Он выразил надежду, что диктатор "захочет добиться соглашения". В свою очередь Кремле заявили, что "никакого документа по итогам саммита с не планируется".
Глава Белого дома охарактеризовал саммит на Аляске как "спор о границах и землях". Однако он заверил лидеров Европы, что во время встречи с Путиным не будет вести переговоры по украинским территориям и будет давить на российского лидера, чтобы тот встретился с Зеленским.
Вопрос территорий
Издание Wall Street Journal писало, что Путин представил администрации президента Трампа план прекращения огня в обмен на территориальные уступки со стороны Украины.
Одна из версий, освещенная в СМИ, следующая: Москва хочет, чтобы Украина передала ей всю свою восточную часть Донбасса (ту, которую контролируют ВСУ), а также Крым. Взамен оккупанты якобы прекратят свое наступление в Херсонской и Запорожской областях. Киев в свою очередь это отвергает.
Зеленский отметил, что "ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины, и отступать от этого никто не будет и не сможет".
Европейские союзники также отмечают, что решение о "возможном обмене территориями" и другие условия мира должны согласовываться при участии Украины.
Американский лидер же подчеркнул, что переговоры по территориальным вопросам будут, но происходить только в присутствии Зеленского во время дальнейшей встречи (западные СМИ пишут, что место для саммита Трамп-Зеленский-Путин ищут).
Президент Украины в свою очередь акцентирует, что любой территориальный вопрос "не может быть оторван от гарантий безопасности". Их, как пишет Politico, Трамп готов предоставить Украине в случае достижения прекращения огня. Однако при условии, что эти усилия не будут реализовываться в рамках НАТО.
Также Зеленский отмечал, что россияне не демонстрируют реального желания достичь мира и наоборот готовят новые наступательные операции.
Чего ожидать дальше
В Белом доме объясняют, США нужен этот саммит с Путиным, чтобы понять, действительно ли возможен мир в Украине. По идее Трампа, в случае успешной встречи с Путиным на Аляске следующий саммит будет с участием президента Зеленского.
Сам украинский лидер, как отмечают источники РБК-Украина, готов встретиться с российским диктатором в любом формате, а вот Путин - "не очень".
Президент Украины рассказывал, что по результатам видеоконференции с Трампом и европейскими лидерами в эту среду было согласовано пять ключевых принципов - от гарантий безопасности до усиления санкций в случае отказа Москвы от прекращения огня.
Вашингтон зато осторожен в агрессивной риторике. Белый дом утверждает, что Трамп не хочет вводить санкции в отношении РФ, а его "приоритетом является дипломатия".
Хотя американский лидер все же в очередной раз предупредил, что последствия для Москвы будут "очень серьезными", если та не согласится на перемирие. В то же время министр финансов США Скот Бессент сказал, что во время встречи с диктатором Путиным Трамп планирует использовать вопрос санкций против России как элемент давления.
О том, что предшествовало саммиту США и России на Аляске, что это означает для Украины и чего ожидать - читайте в отдельном аналитическом материале РБК-Украина.