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Путін запропонував скасувати санкції через пандемію

Москва, Середа 23 вересня 2020 09:31
Путін запропонував скасувати санкції через пандемію
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Росії Володимир Путін запропонував скасувати введені санкції у світовій економіці у зв'язку з кризою через пандемію коронавірусу. За його словами, це допоможе відновити глобальне зростання та знизити безробіття.

Про це Путін заявив під час виступу на 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Він закликав розглянути можливість введення "зелених коридорів", що звільняють від санкцій товари першої необхідності, продовольства, ліків, засобів індивідуального захисту, необхідних для боротьби з пандемією.

"Розчищення від обмежень і санкцій могло б стати гарною підмогою для відновлення глобального зростання, скорочення безробіття", - сказав Путін.

Нагадаємо, 10 вересня Європейський союз офіційно продовжив на півроку санкції проти Росії за підрив територіальної цілісності України.

При цьому Європарламент також закликав ЄС посилити санкції проти Кремля і заблокувати газопровід "Північний потік-2" через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Також РБК-Україна писало, що США працюють над створенням коаліції проти "Північного потоку-2".

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