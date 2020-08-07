Путін пропонує Білорусі вирішити питання з бойовиками "в дусі взаєморозуміння"

Путін зателефонував Лукашенку після його публічних заяв
Президент Росії Володимир Путін обговорив з білоруським лідером Олександром Лукашенком ситуацію з арештом бойовиків приватної військової компанії "Вагнера". Путін сподівається, що питання буде врегульовано.
Про це йдеться в повідомленні Кремля за підсумками переговорів лідерів двох країн.
Повідомляється, що Путін і Лукашенко обмінялися думками у зв'язку з арештом 33 російських громадян.
"Висловлено впевненість, що ситуація буде врегульована в дусі взаєморозуміння, характерного для співпраці двох країн", - йдеться в повідомленні.
У Кремлі також заявили, що сторони обговорили розвиток братніх російсько-білоруських відносин. Примітно, що цього тижня Лукашенко зробив випад на адресу Путіна, заявивши, що Росія проміняла братські відносини на партнерські.
"Підкреслено, що російська сторона зацікавлена в збереженні в Білорусі стабільної внутрішньополітичної ситуації та проведенні майбутніх президентських виборів в спокійній обстановці", - додали в Кремлі.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський попросив Лукашенка передати Україні затриманих бойовиків "Вагнера", які воювали на Донбасі.
У відповідь Лукашенко звернув увагу та те, що для екстрадиції Київ ще має довести вину затриманих під Мінськом бойовиків.