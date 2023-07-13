Мятеж Пригожина вызвал "трение и путаницу" среди руководства РФ, - генерал США

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Соответствующее заявление Милли сделал на борту военного самолета во время визита в Азию.

"На стратегическом уровне совершенно очевидно, что у вас (россиян, - ред.) трение и путаница", - сказал он.

При этом Милли предполагает, что подобный мятеж на территории России может оказаться не последним. По его мнению, история продолжится.

"На очень высоких уровнях происходит много драмы. Как все это будет разворачиваться позже? Я еще не уверен. Я не думаю, что мы закончили с этим", - подчеркнул генерал.

Как отметил Милли, пока остается неизвестным, как бунт "вагнеровцев" повлияет на ход событий на фронте в Украине.

Главный генерал США также предполагает, что Пригожин "бегает туда-сюда" между Россией и Беларусью, но Милли отказался сказать, где именно, по его мнению, находится главарь "вагнеровцев".

Неудачный бунт Пригожина

Напомним, в конце июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин попытался устроить мятеж в России. Его наемники отправились на Москву, однако добраться до нее так и не смогли.

После переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко глава "вагнеровцев" заявил, что разворачивает свои войска, а сам якобы едет в Беларусь.

Пока точно неизвестно, где находится Пригожин. Мониторинговые группы фиксируют, что его самолет время от времени прилетает в Беларусь.

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